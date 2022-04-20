В Думу внесли законопроект о досудебной блокировке сайтов, продающих "веселящий газ"

/Криминал/

Закон, запрещающий в РФ розничную продажу физлицам закиси азота, а также его пропаганду в интернете, вступил в силу с 1 января 2021 года.

Группа депутатов Госдумы внесла в палату законопроект, которым предлагается ввести досудебную блокировку сайтов, продающих закись азота в целях одурманивания. Текст документа опубликован в думской электронной базе во вторник.

"Законопроект направлен на регулирование досудебного порядка ограничения доступа к сайтам в сети Интернет и сетевым адресам, содержащим информацию о нецелевом распространении закиси азота", - говорится в пояснительных материалах.

Как отмечается в пояснительной записке, инициативой предлагается ввести норму, допускающую блокировку в досудебном порядке надзорными органами сайтов, "содержащих информацию о способах, методах производства, закупки, поставки, хранения, перевозки, пересылки закиси азота", а также ее реализации и потребления не в целях производства пищевой продукции и продовольственных товаров и не для медицинского, промышленного или технического применения.

Авторами законопроекта выступили депутаты Госдумы Иван Демченко, Андрей Дорошенко, Наталья Костенко, Василий Пискарев ("Единая Россия") и Сергей Гаврилов (КПРФ).

Закон, запрещающий в России розничную продажу физическим лицам так называемого веселящего газа (закиси азота), а также его пропаганду в интернете, вступил в силу с 1 января 2021 года.

Источник: https://tass.ru/obschestvo/14414505?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D