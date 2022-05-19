ФСБ сообщает...

/Криминал/

Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю пресечена противоправная деятельность двух граждан РФ 1982 и 1985 годов рождения, осуществлявших незаконную добычу водных биологических ресурсов в акватории Ахтарского лимана запрещенными орудиями лова, в запретный для добычи (вылова) водных биоресурсов период.

Указанными лицами незаконно добыто 1078 экземпляров рыб различных пород, общим весом 125 кг. Причинённый ущерб водным биоресурсам составил 1 485 230 рублей. В настоящий момент проводятся мероприятия по выяснению и документированию всех обстоятельств правонарушения для последующего принятия процессуального решения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В этой связи Пограничное управление ФСБ России по Краснодарскому краю напоминает гражданам о необходимости неукоснительного соблюдения правил рыболовства. В случае выявления правонарушений, незаконно добытые водные биологические ресурсы и орудия лова подлежат изъятию. Лица, совершившие правонарушения будут привлечены к административной или уголовной ответственности, в зависимости от тяжести совершенного проступка.