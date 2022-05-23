По дороге в медицинское учреждение пострадавший скончался
12 мая 2022 года в ОМВД России по федеральной территории «Сириус» поступило сообщение о том, что около десяти часов вечера в районе остановки общественного транспорта на Олимпийском проспекте неизвестный нанес мужчине ножевое ранение в область груди и скрылся.
Отделением по расследованию преступлений, совершенных в федеральной территории «Сириус» 1-го СУ ГСУ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по федеральной территории «Сириус» совместно с коллегами из ОМВД России по Апшеронскому району по подозрению в причастности к совершению данного преступления задержан 27-летний молодой человек.
По ходатайству следователя, обвиняемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Санкции инкриминируемой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.
Источник: https://сириус.мвд.рф/новости/item/30267169/