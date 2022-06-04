В Темрюкском районе возбуждены уголовные дела  о ДТП с участием маршрутного автобуса

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Сегодня утром поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием маршрутного автобуса в районе станицы Голубицкой Темрюкского района, в результате которого погибли 4 человека, на место происшествия незамедлительно выехал следователь территориального следственного отдела СКР по краю.

По данному факту следственным отделом по Темрюкскому району краевого управления СКР возбуждены уголовные дела об оказании услуги ненадлежащего качества (ст.238 УК РФ) и нарушении правил дорожного движения (ст.264 УК РФ).

Согласно полученным сведениям, 4 июня 2022 года на 6 километре автодороги "Темрюк-Фонталовская" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса, двигавшегося по маршруту станица Вышестеблиевская-Темрюк. По предварительным данным водитель автобуса не справился с управлением и съехал в кювет, где допустил столкновение с деревом.

В момент происшествия, по имеющимся данным, в салоне находились не менее 17 пассажиров. Согласно полученным сведениях в результате ДТП погибли 4 пассажира автобуса, также есть пострадавшие, которые доставляются в больницу для оказания необходимой помощи.

В настоящее время на месте продолжает работать следователь, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств происшествия, в том числе соблюдения требований безопасности при перевозке пассажиров и точного количества пострадавших.

Ход расследования находится на контроле в следственном управлении СКР по краю.

Источник: СУ СКР по краю