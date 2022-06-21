Сотрудниками полиции федеральной территории «Сириус» установлен подозреваемый в краже велосипедов

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В ОМВД России по федеральной территории «Сириус» возбуждены уголовные дела в отношении 33-летнего жителя Свердловской области по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража» и ч.3 ст.30, ч. 2 ст. 158 УК РФ «Покушение на кражу».

Предварительно установлено, что подозреваемый, находясь на набережной федеральной территории «Сириус», похитил оставленный на пляже велосипед. Спустя пару часов злоумышленник проник на территорию одного из отелей, расположенных на федеральной территории, и попытался похитить еще один велосипед. Его действия привлекли внимание сотрудников службы безопасности, и он был задержан до приезда сотрудников полиции.

В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде? заключения под стражу.

Похищенный велосипед найден и возвращен владельцу в тот же день.

Источник: https://сириус.мвд.рф/новости/item/30805211/