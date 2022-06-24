Сотрудники полиции федеральной территории «Сириус» задержали подозреваемого в краже

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В ОМВД России по федеральной территории «Сириус» обратился мужчина с заявлением о том, что на одном из пляжей неизвестный похитил принадлежащую ему сумку, в которой, помимо прочего, находились сотовый телефон и деньги.

Сотрудниками полиции в ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий по горячим следам установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления. Им оказалась 45-летний мужчина.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

Похищенное имущество возвращено законному владельцу.

Источник: https://сириус.мвд.рф/новости/item/30992952/