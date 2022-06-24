/Криминал/

Сотрудники полиции федеральной территории «Сириус» задержали подозреваемого в краже

В ОМВД России по федеральной территории «Сириус» обратился мужчина с заявлением о том, что на одном из пляжей неизвестный похитил принадлежащую ему сумку, в которой, помимо прочего, находились сотовый телефон и деньги.

Сотрудниками полиции в ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий по горячим следам установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления. Им оказалась 45-летний мужчина.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

Похищенное имущество возвращено законному владельцу.

Источник: https://сириус.мвд.рф/новости/item/30992952/

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Криминал

Добавить комментарий

Последние новости

Одобрен проект Примерной рабочей программы воспитания для общеобразовательных организаций

До 1 июля принимаются заявки на участие в проекте «Морская молодежная биологическая школа РГО»

Законопроект о создании отечественного магазина приложений внесен в Госдуму

"Российского хватит". Проценко о медтехнике для отделений реанимации

Диетолог объяснила, как правильно варить овощи