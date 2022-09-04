В Новороссийске задержан подозреваемый в убийстве прохожего

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Следственным отделом по городу Новороссийску СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего местного жителя. Он подозревается в убийстве 34-летнего мужчины (ч.1 ст.105 УК РФ).

Установлено, что днём 1 сентября 2022 года подозреваемый находился в районе улицы Адмирала Серебрякова города-героя, где встретил ранее незнакомого ему мужчину. Между ними на бытовой почве возник конфликт, в ходе которого фигурант, нанес оппоненту удар ножом в область шеи. Потерпевший стал убегать, пытаясь спастись, но злоумышленник догнал его и нанес мужчине еще не менее 10 ударов тем же ножом в область головы и шеи. Увидев произошедшее, прохожие сообщили об этом в правоохранительные органы и смогли самостоятельно задержать нападавшего. Также, очевидцы вызвали на место бригаду скорой медицинской помощи, однако, несмотря на усилия медиков, мужчина скончался на месте в результате причинённых ему ранений.

В настоящее время подозреваемый задержан следователем. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу продолжается проведение необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю