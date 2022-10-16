Новороссийск благоустроенный

/Криминал/

Принято решение благоустроить парковку (820 м2) по Сухумскому шоссе 70 за скромные 13,5 млн рублей. Там у нас полиция вместе со следственной частью и даже ФСИН. Далеко везти не придется при подписании актов выполненных работ.

Парковка на Мурата Ахеджака - 4,8 млн рублей, установка плоских знаков в городе-герое - 10 млн.

Заинтересовал ремонт тротуара по ул. Куникова за 1,9 млн рублей. Конкретный адрес не указан, оставлен простор для распила. Но у нас вопрос: к 49 млн контракту с ООО "Красноармейское ДРСУ" эти работы не имеют никакого отношения? Не дублируются сметами? К ранее произведенным работам "АТЭК" и "Водоканала"? Которые они должны завершить благоустройством за свой счет.

Может прокурор города-героя Алексей Грудина и не в курсе, но в закупочной документации необходимо указывать конкретный адрес проведения работ. Иначе возникают вопросы, на которые не один месяц прокуратура Новороссийска так и не дала ответы. Ведь до сих пор никакой привязки распила дорожного бюджета к местности, нет.

Источник: Телеграм-канал