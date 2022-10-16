Новороссийские транспортные полицейские задержали злоумышленника, находившегося в розыске

/Криминал/

Сотрудниками Новороссийского ЛО МВД России на транспорте был задержан 44-летний уроженец Приморского края при покушении на кражу.

Транспортные полицейские выяснили, что мужчина в темное время суток, на станции Абинская, с полувагона сбросил металл общим весом более 400 килограмм в целях дальнейшей реализации. Однако распорядиться похищенным не успел, так как был задержан сотрудниками подразделения по борьбе с преступными посягательствами на грузах.

В отношении подозреваемого группой дознания Новороссийского ЛО МВД России на транспорте было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ «Покушение на кражу» и избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

В дальнейшем мужчина скрылся от органов дознания и был объявлен в розыск, который осложнялся тем, что подозреваемый не имел постоянного и определенного места жительства. Сотрудниками уголовного розыска Новороссийского ЛО МВД России на транспорте в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий его местоположение было установлено, он находился в городе Москве, где и был задержан.

В настоящее время в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: Пресс-служба Новороссийского ЛО МВД России на транспорте