Сотрудники уголовного розыска краснодарской полиции задержали подозреваемых в мошенничестве

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В дежурную часть отдела полиции (Прикубанский округ) УМВД России по городу Краснодару с сообщением о мошенничестве обратился приезжий из республики Марий Эл, проживающий в Краснодаре.

Заявитель пояснил, что на улице Красных Партизан к нему подошли трое незнакомцев и предложили купить якобы настоящие царские монеты. Мужчина согласился приобрести у них 126 монет за 430 тысяч рублей. Злоумышленники показали монеты из металла желтого цвета, уверяя, что они золотые. Чтобы убедить покупателя в подлинности раритета, они вместе обратились в ломбард, где провели оценку одной из монет. Работник подтвердил ценность антиквариата, и потерпевший решился на сделку.

Мужчина занял у своего знакомого требуемую сумму и приобрел монеты. После покупки незнакомцы скрылись, а заявитель решил еще раз провести оценку приобретенных ценностей, обратившись в другой ломбард. На этот раз ювелир заявил, что монеты являются сувенирными. Поняв, что попался на уловку мошенников и сообщил о случившемся в полицию.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личности злоумышленников и задержали в республике Крым. Ими оказались жители Астраханской области в возрасте от 22 до 32 лет.

Установлено, что подозреваемые распределили роли, где один из них убеждал жертву, другой сопровождал в ломбард, а третий отдавал монеты. При этом, в ломбардах они показывали настоящий антиквариат. Сувенирные монеты, которые выдавали за ценности, задержанные приобрели на одном из сайтов в сети Интернет.

В настоящее время следственным подразделением (Прикубанский округ) СУ УМВД России по городу Краснодару в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество), санкции которой предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. На период предварительного следствия злоумышленникам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю