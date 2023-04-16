В Краснодаре полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления

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В дежурную часть УМВД России по городу Краснодару обратилась женщина. Она сообщила, что вернувшись в квартиру, обнаружила труп своего брата с ножевыми ранениями.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Опросив возможных очевидцев и изучив записи с камер видеонаблюдения, сотрудники Управления уголовного розыска краевого главка совместно с коллегами из УМВД России по городу Краснодару установили маршрут, по которому передвигался злоумышленник.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении особо тяжкого преступления сотрудники уголовного розыска задержали 34-летнего приезжего из Оренбурга по месту проживания. В настоящее время задержанный передан в следственные органы.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю