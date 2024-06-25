В Новороссийске полный провал молодежной политики, если доверяют наших детей таким "патриотам"?

- Ошиблись. Причём, поняли мы это очень быстро. Старший лейтенант Роман Корсуворов был назначен на майорскую

должность – старший оперуполномоченный. Работа ответственная, требующая полной отдачи офицера. Но первое, с чем я столкнулся - постоянное недомогание офицера Корсуворова. Слабое здоровье мешало ему выполнять его обязанности. При первом учебном полевом выходе в горно- лесистую местность на участке пограничной заставы Карачаево-Ч еркесской республики он начал жаловаться на плохое самочувствие. Как только поставленные перед бойцами задачи начали усложняться, жалобы перешли в дикую истерику. Я был вынужден принять решение об эвакуации офицера Корсуворова

на пограничную заставу. Несколько военнослужащих тащили его и его обмундирование и оружие, которые он нести отказался. В память об участии Романа в операции осталось несколько фотографий, сделанных им перед выходом, где он позирует в боевой раскраске, при полном обмундировании. Сейчас «боевой офицер» демонстрирует их, рассказывая о совершенных им подвигах в спецподразделении. Естественно, об участии его в специальных боевых операциях разговора вообще не было. Как только проходил слух о проведении сборов по воздушно- десантной и альпинистской подготовке, офицер начинал хворать и за неделю до сборов уходил на больничную койку. Возвращался через неделю после их окончания. К концу своей службы «блестящей службы» Роману Корсуворову был запрещен допуск к оружию. Мы использовали офицера в звании майора в роли помощника дежурного по отделу. Можно сказать, что шесть с

половиной лет он только числился на службе в спецвойсках. Мог без объяснения исчезнуть на время. И мы знали куда - в

Новороссийск, где у Романа работало несколько букмекерских контор с игровыми автоматами. Надо было собирать деньги и присматривать.

- Так не бывает. Это же армия - дисциплина, честность, порядок, ответственность!

- Бывает. Слишком высок был авторитет его отца Александра Исааковича Корсуворова. Думаю, что все мои докладные уходили в стол. Да и кто бы мог взять на себя ответственность объяснить уважаемому командиру, что он не смог выставить собственном сыну поведенческие границы, что в социальном смысле Роман – это Маугли, большинство поступков которого нарушают любые правила и нормы, воспринимаются как хамство и наглость, что он даже не понимает последствий собственных поступков. По просьбе отца отправили мы Рому в Екатеринбург, в Институт ФСБ России, на поток обучения оперативных сотрудников . И вот там авторитет Александра Исааковича сына не спас. Рому даже не допустили к итоговым экзаменам.