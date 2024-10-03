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В Новороссийске врач частной клиники отправлен на скамью подсудимых за обман работодателя

Следственным подразделением отдела полиции Центрального района УМВД России по городу Новороссийску завершено расследование уголовного дела по обвинению 42-летнего местного жителя в мошенничестве. 

По данным следствия, мужчина, являясь специалистом частной медицинской клиники, на протяжении нескольких лет осуществлял прием пациентов и вносил недостоверные сведения в их медицинские карты о количестве проводимых манипуляций. Обвиняемый требовал, чтобы часть денежных средств за оказанные им платные услуги пациенты перечисляли на его банковскую карту. 
В результате противоправной деятельности обвиняемого медицинской организации причинен ущерб на общую сумму 550 000 рублей.
В настоящее время уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ, с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание виде лишения свободы на срок до шести лет.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

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Категория: Новости / Криминал

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