В Кореновске мужчина признан виновным в применении насилия к полицейскому

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Собранные Кореновским межрайонным следственным отделом СК России по Краснодарскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 20-летнему местному жителю, который признан виновным в применении насилия в отношении сотрудника полиции (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что вечером 21 июля 2024 года на улице Красной города Кореновска между местными жителями произошёл конфликт.

С целью пресечения противоправных действий на место прибыли сотрудники полиции. Между тем, в ответ на законное требование сотрудника патрульно-постовой службы районного отдела полиции о прекращении противоправных действий, фигурант, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, применил в отношении него физическую силу, нанеся удар кулаком в область лица. В ходе следствия фигурант признал вину, по ходатайству следователя он был заключен под стражу.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год и 5 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю