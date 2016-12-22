Курс валют
61.11
63.61
/Криминал/

В Горячем Ключе вдова вышла замуж за свекра ради наследства

В Горячем Ключе прокуратура признала фиктивным брак женщины с отцом ее умершего мужа.

Установлено, что отец заявительницы с декабря 2014 по июль 2015 года состоял в браке с 49-летней женщиной, он скончался  26 июля 2016 года.

Уже через несколько дней - 30 июля бывшая супруга вступила в брак с его 87-летним отцом – дедушкой заявительницы, который через неделю после заключения брака также скончался. 

При этом на момент заключения брака ветеран в силу имевшихся заболеваний находился практически в бессознательном состоянии и не мог осознавать значение своих действий и руководить ими. Заключенный брак не имел целью создание семьи, а лишь получение оснований для последующего вступления в наследство после смерти тяжелобольного человека.

По данному факту прокурор города направил исковое заявление в суд о признании данного брака недействительным.

Суд согласился с представленными прокурором в судебном заседании доказательствами и удовлетворил заявленные требования.

В настоящее время прокуратурой продолжаются проверочные мероприятия, в том числе и в отношении работников отдела ЗАГСа г. Горячий Ключ, заключивших фиктивный брак.

Кроме того, в отношении женщины следственным органом возбуждено уголовное по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), поскольку на следующий день после смерти сына ветерана она переоформила на себя его автомобиль, подделав подписи в документах.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры города.

Источник: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Криминал

Просмотров: 458 Комментариев: 0
Добавить комментарий
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Последние новости

Рубли из пластика: чем еще удивить граждан РФ?

Годовщина распада СССР: путешественники из стран Балтии заинтересованы в поездках в Россию

В Правительстве РФ предложили продавать настойку боярышника по рецепту

В Краснодаре мужчину посадят за надругательство над ребёнком

В Анапе пройдет новогодний турнир по дзюдо на приз Деда Мороза