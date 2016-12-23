Житель Успенского района убил и ограбил почтальона

/Криминал/

Житель Успенского района предстанет перед судом по обвинению в разбойном нападении и убийстве почтальона.

Новокубанским межрайонным следственным отделом СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего молодого человека. Он обвиняется в разбойном нападении на 67-летнего почтальона в селе Успенском Успенского района (п.«в» ч.4 ст.162 УК РФ) и его убийстве (п.«з» ч.2 ст.105 УК РФ).

По версии следствия, у обвиняемого возник преступный умысел на разбойное нападение на почтальона с целью хищения у него денежных средств. В этой связи 8 сентября 2015 года он взял у себя в гараже металлические ножницы, выследил пожилого почтальона, который сидел на улице возле тропинки, подошел к нему и попытался забрать его сумку. Мужчина стал оказывать сопротивление и звать на помощь. В ответ обвиняемый достал железные ножницы и нанес ими несколько ударов в область лица, шеи и грудной клетки потерпевшего. От полученных повреждений пожилой человек скончался на месте. Похитив из кармана погибшего 39 тысяч рублей, злоумышленник скрылся.

На период следствия в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, которая действует по настоящее время.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: Пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю