В Славянском районе женщина пыталась зарезать нового знакомого

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В Славянском районе женщине предъявлено обвинение в покушении на убийство местного жителя.

Славянским межрайонным следственным отделом СКР по краю 34-летней женщине предъявлено обвинение в покушении на убийство 25-летнего местного жителя (ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ).

По версии следствия, 10 декабря 2016 года женщина приехала в поселок Забойский Славянского района из города Краснодара, где через общую знакомую познакомилась с 25-летним местным жителем. В связи с тем, что ей негде было остаться переночевать, молодой человек пригласил женщину к себе домой. На следующий день рано утром между новыми знакомыми, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, возник конфликт. В ходе ссоры гостья причинила множественные ножевые ранения (не менее 8) передней поверхности грудной клетки и задней поверхности туловища оппонента. Между тем смерть пострадавшего не наступила благодаря его активному сопротивлению и своевременно оказанной медицинской помощи.

В настоящее время обвиняемая задержана, рассматривается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю