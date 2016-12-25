В Дагестане неизвестные застрелили двух полицейских

/Криминал/

Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь полицейских в Махачкале, сообщил представитель СУ СКР по РД Расул Темирбеков.

Дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов), ч. 2 ст. 222 (незаконный оборот оружия, совершенный группой лиц) и ч. 2 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывных устройств) УК РФ.

По версии следствия, 25 декабря 2016 года примерно в час ночи, трое неустановленных лиц на автомобильной дороге Махачкала – Каспийск остановили автомобиль ВАЗ 21010 под управлением полицейского, в котором находились еще трое сотрудников полиции.

В целях воспрепятствования их законной деятельности по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности и из мести за такую деятельность, вооруженные мужчины произвели выстрелы из находившегося при себе огнестрельного оружия в сотрудников правоохранительного органа и скрылись. От причиненных огнестрельных ранений двое полицейских скончались, третий госпитализирован, а четвертый полицейский не пострадал.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, принимаются меры по установлению лиц, совершивших данное преступление и их задержанию.

Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: riadagestan.ru