В Темрюкском районе возбуждено уголовное дело по факту незаконной предпринимательской деятельности

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Общая сумма ущерба от противоправной деятельности предпринимателя составила более 32 миллионов рублей.

Сотрудникам Отдела МВД России по Темрюкскому району поступила информация о том, что злоумышленник осуществляет на территории Краснодарского края деятельность по добыче и реализации полезных ископаемых, не имея на это лицензии.

В ходе проверки полученного сообщения полицейские установили, что 67-летний житель Темрюкского района, имея лицензию по добыче арендуемого месторождения формовочных песков, в том же карьере незаконно добывал и реализовал рыхлые горные породы: супеси и суглинки. Подозреваемый, являясь директором закрытого акционерного общества, заключил договоры поставок с тремя предприятиями. Общая сумма ущерба составила более 32 миллионов рублей.

По данному факту следственным отделом ОМВД России по Темрюкскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 171 Уголовного кодекса Российской Федерации «Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопровожденное с извлечением дохода в особо крупном размере». Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

Источник: Пресс-служба УИ и ОС ГУ МВД России по Краснодарскому краю