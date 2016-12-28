Мужчина убил свою бабушку бейсбольной битой в пригороде Краснодара

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За жесткую расправу над родственницей обвиняемому грозит 15 лет тюрьмы.

Житель поселка Яблоновский Сергей Курчивенко давно конфликтовал с пожилой родственницей. Женщина часто высказывала ему упреки за аморальный образ жизни. В день трагедии, во время очередного конфликта, мужчина в ярости набросился на беззащитную старушку и несколько раз ударил ее бейсбольной битой по голове. Затем еще несколько раз ударил жертву ножом. Пенсионерка скончалась на месте происшествия.

- Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Тахтамукайский районный суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба прокуратуры РА.

Источник: livekuban.ru