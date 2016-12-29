На Кубани задержаны серийные мошенницы

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На Кубани завершено расследование уголовного дела в отношении двух местных жительниц, обвиняемых в совершении серии мошенничеств.

По версии следствия, 38-летние жительницы Кропоткина обманным путем похитили более пяти миллионов рублей у четырнадцати граждан.

Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летних жительниц города Кропоткина, обвиняемых в совершении 14-ти фактов мошенничества в крупном размере.

Установлено, что женщины сообщали жителям города Кропоткина ложную информацию о якобы проводимых местной администрацией дополнительных социальных программах, предлагая за денежное вознаграждение участие в получении социальных выплат. Таким образом, обвиняемым удалось похитить у четырнадцати потерпевших денежные средства на общую сумму 5 128 000 рублей.

В отношении злоумышленниц избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время уголовное дело, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса российской Федерации «Мошенничество» с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю