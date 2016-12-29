На Ставрополье полицейские нашли вора по следам обуви

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В Шпаковском районе Ставропольского края полицейские задержали вора, похитившего цифровую технику, с помощью отпечатков его обуви.

Установлено, что мужчина через незапертую дверь проник в один из домов города Михайловска. Злоумышленник похитил из домовладения цифровую и компьютерную технику, после чего скрылся с места происшествия.

«Полицейские оперативно провели криминалистическое исследование отпечатков обуви подозреваемого, в результате чего в ходе оперативно-розыскных мероприятий в течение нескольких часов личность подозреваемого была установлена», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Сейчас полицейские устанавливают причастность мужнин совершению аналогичных преступлений на территории Ставрополья.

Источник: yuga.ru