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/Криминал/

В Новороссийске задержан продавец поддельного алкоголя

Более двадцати литров алкогольной продукции изъяли из незаконного оборота сотрудниками экономической безопасности и противодействия коррупции Новороссийского линейного отдела МВД России на транспорте в рамках проведения операции «Алкоголь».

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий транспортными полицейскими был задержан 33-летний житель Новороссийска, осуществляющий незаконную продажу контрафактного алкоголя под маркой известных элитных брендов. Как выяснилось, свой «незаконный бизнес» мужчина осуществлял на территории Черноморского побережья. Товар клиентам развозил на личном автомобиле. Однако во время очередной попытке сбыта контрафактной продукции гражданин был задержан сотрудниками транспортной полиции. Стражи порядка установили, что у владельца отсутствует необходимая документация на реализацию продукции. А согласно результатам экспертизы, в составе алкоголя имеются токсичные примеси, опасные для здоровья человека.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ. За нарушение закона злоумышленнику грозит крупный штраф. Однако максимальная санкция по данной статье предусматривает до двух лет лишения свободы.

Источник: Пресс-служба Новороссийского ЛО МВД России на транспорте

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Категория: Новости / Криминал

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