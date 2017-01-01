В Ингушетии убит журналист Амерхан Кокурхоев

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Следственным отделом по Сунженскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, 1 января 2017 года около 15 часов в Сунженскую центральную районную больницу № 1 с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки доставлен житель республики 27-летний Амерхан Кокурхоев, который, не приходя в сознание, скончался в хирургическом отделении указанного лечебного учреждения.

Следователями установлена личность подозреваемого в совершении данного преступления. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению его местонахождения и задержанию.

По предварительной информации ранение потерпевшему нанесено в ходе конфликта на бытовой почве.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: Следственное управления СК РФ по Республике Ингушетия