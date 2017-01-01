В Ингушетии убит журналист Амерхан Кокурхоев
Следственным отделом по Сунженскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).
По данным следствия, 1 января 2017 года около 15 часов в Сунженскую центральную районную больницу № 1 с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки доставлен житель республики 27-летний Амерхан Кокурхоев, который, не приходя в сознание, скончался в хирургическом отделении указанного лечебного учреждения.
Следователями установлена личность подозреваемого в совершении данного преступления. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению его местонахождения и задержанию.
По предварительной информации ранение потерпевшему нанесено в ходе конфликта на бытовой почве.
В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Расследование уголовного дела продолжается.
Источник: Следственное управления СК РФ по Республике Ингушетия