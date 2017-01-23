В Краснодаре у двух мужчин изъяли 675 свертков с наркотиками

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В Краснодаре вынесли приговор двум жителям Иркутской области за попытку сбыть наркотики.

В суде установлено, что 28 и 22-летние мужчины делали закладки наркотиков. Злоумышленников задержали 19 октября 2015 года в 20:00 на улице Одесской, 20. В ходе личного досмотра у них обнаружили наркотическое средство синтетического происхождения, массой более 6 г. В квартире, где жили мужчины, нашли электронные весы, фасовочные пакетики и 675 свертков с наркотиками массой более 900 г, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Ленинский районный суд Краснодара приговорил одного из сбытчиков к девяти годам и восьми месяцам лишения свободы, его подельник получил 15 лет колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Источник: kuban24.tv