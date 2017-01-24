В Краснодаре местный житель подозревается в продаже поддельных справок

/Криминал/

Отделом дознания Управления МВД России по городу Краснодару возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего местного жителя, по признакам состава преступления, предусмотренного частями 1 и 3 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов».

Поводом для возбуждении уголовного дела стали события сентября 2016 года. На одном из стационарных постов ДПС города Краснодара полицейские совместно с оперативниками Управления ФСБ России по Краснодарскому краю остановили отечественный автомобиль под управлением 33-летнего местного жителя. В ходе досмотра транспортного средства в бардачке правоохранители обнаружили и изъяли 5 экземпляров справок 2-НДФЛ, имеющих явные признаки подделки. Задержанный водитель пояснил, что приобрел их у знакомого. При проведении комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники ФСБ установили личность гражданина, непосредственно изготовившего фиктивные справки и задержали его. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение мошенничества 49-летний краснодарец. В ходе опроса в Отделе полиции задержанный сознался в содеянном и пояснил, что за свои услуги получил 3 тысячи рублей.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Санкции статьи, инкриминируемой мужчине, предусматривают наказание до 2 лет лишения свободы.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю