На Кубани на взятке поймали подозреваемую в избиении ребенка

/Криминал/

В ноябре 2016 сотрудники отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России по Новокубанскому району в ходе профилактической работы выявили телесные повреждения у девятилетнего подростка.

При работе с психологом несовершеннолетний пояснил, что повреждения ему нанесла приёмная мать. По факту полицейские начали проводить доследственную проверку, в ходе которой подозреваемая предложила сотруднику отделения по делам несовершеннолетних взятку в размере 50 тысяч рублей за увод ее от уголовной ответственности по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 116 Уголовного кодекса Российской Федерации «Побои». В соответствии с действующем законодательством полицейский сообщил о поступившем предложении своему руководству. В момент передачи денежных средств женщина была задержана сотрудниками подразделения экономической безопасности районного отдела полиции.

В настоящее время сотрудниками ОМВД России по Новокубанскому району в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье 116 Уголовного Кодекса Российской Федерации, Новокубанским МРСО СУ СК России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 291 Уголовного кодекса Российской Федерации «Дача взятки должностному лицу». Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание, до 8 лет лишения свободы со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю