На Дону полиция изъяла почти 1,5 тонны контрафактной красной икры

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В Ростовской области задержали крупную партию контрафактной красной икры

Полицейские установили, что двое местных жителей организовали расфасовку красной икры в подпольных цехах в Ростове-на-Дону и Таганроге. Продукцию хранили в антисанитарных условиях, для поддержания товарного вида использовали химические вещества, опасные для здоровья. Эксперты установили, что икра не отвечала требованиям безопасности для здоровья потребителей, сообщает пресс-служба МВД РФ.

Ростовчане покупали икру у физических лиц, которые незаконно ее добывали на Дальнем Востоке. В гараже одного из подозреваемых, на нелегальных складах, на территории оптово-продовольственной базы полицейские изъяли около 1,5 т красной икры, канистры с химикатами, упаковочную тару с этикетками известного бренда, весы, мерные ложки, ванны, где икру обрабатывали химикатами. Стражи порядка нашли бухгалтерские и другие документы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Источник: yuga.ru