Краснодарец угнал машину, чтобы поехать на дачу к родителям

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В Краснодаре в январе задержали 19-летнего парня, который угнал автомобиль.

В полицию обратился 50-летний житель улицы Петра Метальникова. Он сообщил, что у него угнали автомобиль ВАЗ-2107. Участковый установил, что вечером мужчина припарковал машину возле своего дома, а утром обнаружил ее пропажу, сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Правоохранители обнаружили машину с поврежденным лобовым стеклом на 11-м километре Ростовского шоссе. Они выяснили, что постояльцы одной из гостиниц видели, как «семерка» подъехала к отелю. Из салона вышел молодой человек, который несколько раз ударил по кузову рукой. Поранившись, парень ушел в неизвестном направлении.

Угонщика задержали по месту проживания. Им оказался ранее несудимый местный житель. Он написал явку с повинной.

Во время кражи легковушки злоумышленник был пьян. Он решил угнать автомобиль, чтобы поехать в гости к родителям. По словам задержанного, ВАЗ был не заперт, он запустил двигатель, соединив провода зажигания. В пути краснодарец пожалел о своих действиях и бросил «семерку» на ближайшей гостиничной стоянке.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Источник: kuban24.tv