В Хасавюрте в перестрелке ликвидировали трех боевиков

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Ранее в Хасавюрте был введён режим контртеррористической операции после того, как у полицейских появилась информация о боевиках, скрывающихся в одном из жилых домов города.

Ранее сотрудники силовых ведомств блокировали частный дом под городом Хасавюртом (Дагестан), в котором находились боевики. В перестрелке были уничтожены три боевика.

— Силовиками было принято решение развалить дом с применением БТР. В настоящий момент идёт разбор завалов, предварительно, уже обнаружены тела трёх боевиков, — сообщил источник в правоохранительных органах.

Источник: life.ru