В Краснодаре убийцу таксиста посадили на 17 лет

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В Краснодаре в январе суд приговорил к 17 годам лишения свободы 24-летнего жителя Волгоградской области, которого признали виновным в разбойном нападении и убийстве таксиста в ноябре 2015 года.

Собранные следственным отделом по Карасунскому округу города Краснодара СКР по краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 24-летнему жителю Волгоградской области Ярославу Рогову. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.«в» ч.4 ст.162 УК РФ (разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшему), п.«з» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем) и ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество).

Следствием и судом установлено, что 3 ноября 2015 года молодой человек находился в Краснодаре, где познакомился с мужчиной, который занимался частным извозом. Решив завладеть его автомобилем «Chevrolet Cruze», Рогов на следующий день позвонил мужчине и попросил отвезти его в станицу Старокорсунскую под предлогом поиска своей знакомой. Остановившись в безлюдном месте на территории заброшенного глиняного карьера, злоумышленник имевшимся при себе ножом нанес множественные удары (более 20) в область спины и туловища водителю, 4 из которых были проникающими. Совершив убийство, Рогов похитил автомобиль погибшего и скрылся на нем.

Кроме того, в ходе следствия также было установлено, что в октябре 2015 года Рогов арендовал квартиру у местной жительницы в городе Сочи без права передачи жилья в аренду третьим лицам. Между тем молодой человек сдал квартиру в аренду жительнице города Краснодара, введя ее в заблуждение, и сообщив, что жилище принадлежит ему. Получив от нее 20 тысяч рублей, он скрылся, обратив денежные средства в свою пользу и распорядившись ими по своему усмотрению.

Приговором суда Рогову назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю