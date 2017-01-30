В Белоглинском районе пятеро ростовчан пытались украсть 200 тонн зерна

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В Белоглинском районе полицейские раскрыли мошенничество в особо крупном размере. Пятеро жителей Ростовской области пытались незаконно вывезти 200 тонн зерна с территории производственной базы.

В дежурную часть Отдела МВД России по Белоглинскому району обратился представитель торговой фирмы. Он сообщил, что усомнился в подлинности предъявленных ему документов на перевозку 200 тонн зерна пшеницы, отгрузка которого только что завершена в селе Новопавловка.

Прибывшие по указанному адресу полицейские остановили колонну из пяти грузовых автомобилей на выезде из села. Все грузовики были загружены пшеницей. Полицейские изъяли документы на перевозимый груз и направили на исследование, которое установило, что они являются поддельными. Также с большегрузов и прицепов к ним правоохранители изъяли двойные регистрационные номера. Водителей грузовых автомобилей доставили в Отдел полиции.

В ходе проверки по данному факту было установлено, что подозреваемые являются вольно-наёмными рабочими транспортной компании с которой был заключён контракт на перевозку товара.

Следственным отделением ОМВД России по Белоглинскому району возбуждено уголовное дело в отношении пятерых мужчин, жителей Ростовской области, по признакам состава преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкции статьи предусматривают максимальное наказание до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

В ходе предварительного следствия установлен факт причастности двух подозреваемых к совершению аналогичных преступлений на территории Ростовской области, где ранее было возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц. В настоящее время сотрудниками ГУ МВД России по Ростовской области в отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие, полицейские устанавливают причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений в других регионах России.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю