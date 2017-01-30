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/Криминал/

Житель Новокубанского района дал взятку полицейскому из-за наркотиков

В Новокубанском районе возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в даче взятки сотруднику полиции.

Новокубанским межрайонным следственным отделом СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя, подозреваемого в даче взятки должностному лицу (ч.3 ст.291 УК РФ).

По версии следствия, в производстве у следователя следственного отдела ОМВД по Новопокровскому району находилось уголовное дело, возбужденное в отношении 34-летнего мужчины в связи с обнаружением по месту жительства последнего наркотического средства в крупном размере (ч.2 ст.228 УК РФ). 16 января 2017 года мужчина прибыл в служебный кабинет полицейского и предложил ему взятку в размере 20 тысяч рублей за переквалификацию уголовного дела на другую часть указанной статьи, которая предусматривает меньшее наказание. Сотрудник полиции согласился, однако о поступившем противозаконном предложении сообщил в территориальный следственный отдел СКР. На следующий день, находясь в служебном кабинете полицейского, мужчина передал указанную денежную сумму, после чего его действия были пресечены.

В настоящее время рассматривается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

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Категория: Новости / Криминал

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