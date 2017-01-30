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/Криминал/

На Ставрополье двух мужчин задержали за незаконный сбыт 5 кг ртути

В Кировском районе Ставропольского края полицейские задержали двух местных жителей, которые пытались незаконно сбыть 5 кг ядовитого вещества.

Установлено, что злоумышленники покупали запрещенные вещества для последующего сбыта в Кировском районе. Во время оперативных мероприятий полицейские выступили в роли покупателей и передали мужчинам в качестве оплаты муляжи денежных средств на 200 тыс. рублей.

«Приобретенное вещество было изъято и направлено на исследование. По результатам экспертизы установлено, что изъятое является ядовитым веществом — ртутью, общей массой более 5 кг», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ставропольскому краю.

По факту возбудили дело по ст.234 УК РФ (Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта).

Источник: yuga.ru

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Категория: Новости / Криминал

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