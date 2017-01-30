В Геленджике задержан гражданин, пытавшийся дать взятку полицейскому

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В ходе проведения оперативно-розыс кных мероприятий сотрудниками транспортной полиции Геленджика был задержан 41-летний гражданин. За нахождение в общественном месте в состоянии опьянения, мужчину доставили в дежурную часть линейного отделения полиции в аэропорту Геленджик.

Находясь в служебном помещении, с целью увода от административног о наказания, мужчина предложил сотруднику транспортной полиции незаконное денежное вознаграждение. Увод от наказания гражданин оценил в одну тысячу рублей. Об этом предложении полицейский незамедлительно доложил начальству.

Стражи правопорядка на транспорте разъяснили мужчине права и ответственность за покушение на дачу взятки должностному лицу, тем не менее, гражданин настаивал на своем.

После проведения комплекса необходимых мероприятий, предусмотренных уголовно-процесс уальным кодексом России, в отношении гостя города-курорта возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.1 ст.291.2 УК РФ «Покушение на дачу взятки».

Источник: Пресс-служба Новороссийского ЛО МВД России на транспорте