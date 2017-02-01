На Кубани выявлен подпольный цех по производству алкогольной продукции

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Из незаконного оборота изъято более 5 тонн спиртосодержащей жидкости, стоимостью около 800 тысяч рублей.

Следственным отделом ОМВД России по городу Геленджику возбуждено уголовное дело в отношении 53-летнего местного жителя по признакам состава преступления, предусмотренного частью 5 статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Производство, хранение в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, совершенные в крупном размере».

Сотрудникам отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции полиции Геленджика поступила оперативная информация о том, что один из местных жителей организовал в своём домовладении незаконный цех по производству алкогольной продукции.

В ходе проверки полученного сообщения полицейские осмотрели дом 53-летнего мужчины и обнаружили 20 пластиковых бочек, емкостью 200 литров каждая со спиртосодержащей жидкостью, а также более 100 пластиковых канистр наполненных жидкостью прозрачного цвета объемом 10 литров каждая. Всего из незаконного оборота было изъято свыше 5 тонн алкоголя.

Согласно заключению эксперта содержимое изъятой тары, не имеющей специальной маркировки, является кустарно приготовленной водно-спиртовой смесью, а жидкость, хранившаяся в канистрах, представленная на исследование является этиловым спиртом.

Стоимость изготовленной подозреваемым алкогольной продукции составила около 800 тысяч рублей.

В настоящее время расследование продолжается. Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю