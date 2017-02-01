На Кубани задержана группа телефонных мошенников

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Кубанские полицейские при силовой поддержке бойцов ОМОНа Росгвардии задержали подозреваемых в «телефонном» мошенничестве. По версии следствия, подозреваемые причастны к совершению хищений денежных средств с банковских карт у семи граждан из разных регионов России.

Кубанским полицейским поступила информация от жителей других регионов России, что в городе Краснодаре могут находиться мошенники, похитившие у них обманным путем денежные средства. По словам потерпевших, злоумышленники действовали по одной схеме: рассылали SMS-сообщения гражданам с информацией о том, что их банковские карты якобы заблокированы. При этом в SMS в строке «Отправитель» отражался номер телефона, указывающий на принадлежность к Банку России. Когда получатель сообщения перезванивал по указанному номеру, мошенники, представляясь работниками финансового учреждения, пытались выяснить у него данные карты, включая PIN-код, либо предлагали адресату предпринять некоторые действия с использованием банкомата для вымышленной разблокировки карты.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Краснодарскому краю при силовой поддержке бойцов ОМОНа Главного управления Росгвардии по краю на одной из улиц г. Краснодара задержаны ранее судимые за мошенничество краснодарцы 31 и 33 лет.

Установлено, что в отношении задержанных правоохранительными органами республики Марий Эл ранее возбуждены уголовные дела по шести фактам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкции данной статьи предусматривают наказание до 5 лет лишения свободы.

В настоящее время задержанные помещены в изолятор временного содержания. Мероприятия по выявлению дополнительных эпизодов преступной деятельности подозреваемых продолжаются.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю