В Сочи задержан мужчина с самодельным пистолетом

/Криминал/

Сотрудники транспортной полиции Сочи на железнодорожном вокзале изъяли у приезжего оружие.

Мужчина был задержан сотрудниками ППСП Сочинского ЛУ МВД России на транспорте при прохождении зоны досмотра. В его вещах был обнаружен и изъят предмет, конструктивно схожий с огнестрельным оружием.

Изъятый предмет был направлен на баллистическую экспертизу. Согласно заключения эксперта, представленный на исследование предмет, является самодельно изготовленным короткоствольным огнестрельным оружием, переделанным из частей сигнально – шумового револьвера.

В настоящее время в отношении сорока двух летнего жителя Курской области отделом дознания Сочинского ЛУ МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

Источник: Сочинский ЛУ МВД России на транспорте