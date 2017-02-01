В Ейске женщина перерезала горло сожителю за побои

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Ейским межрайонным следственным отделом СКР по краю 38-летней местной жительнице предъявлено обвинение в убийстве своего 38-летнего сожителя (ч.1 ст.105 УК РФ).

Установлено, что сожители проживали в садоводческом товариществе «Заря» в городе Ейске. По версии следствия, днем 30 января 2017 года вернувшаяся с работы женщина обнаружила сожителя в состоянии алкогольного опьянения. При этом мужчина стал высказывать ей претензии, проявляя ревность. В ходе возникшего по этому поводу конфликта мужчина несколько раз ударил сожительницу по лицу. В ответ женщина взяла кухонный нож и нанесла им два удара в шею оппонента, повредив артерию. Осознав противоправность своих действий, она вызвала сотрудников скорой медицинской помощи. По приезду медицинская бригада госпитализировал а пострадавшего. Однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь, потерпевший спустя несколько часов скончался в больнице.

В настоящее время подозреваемая задержана, рассматривается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю