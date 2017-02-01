В Апшеронском районе мужчина украл с фермы 11 баранов

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В Апшеронском районе в январе полицейские раскрыли кражу скота с одной из ферм.

В полицию обратился работник хозяйства, расположенного в поселке Нефтегорск. Он сообщил, что с территории предприятия пропало 11 баранов на общую сумму около 50 тыс. рублей. Сотрудники полиции опросили возможных свидетелей и установили, что к краже причастен ранее судимый 53-летний местный житель.

По составленной ориентировке сотрудники ППС задержали подозреваемого недалеко от фермы. В полиции он сознался в преступлении. Его подозревают в еще одной краже из частного дома. В его отношении возбудили два уголовных дела о кражах. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.