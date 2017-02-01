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/Криминал/

В Новороссийске пресечена деятельность подпольного казино

Местные жители сообщили полицейским о нелегальном казино. После предварительной проверки была организована операция по задержанию.

В незаконном игорном доме было изъято 50 единиц различного игорного оборудования, записи «черной» бухгалтерии. Общая стоимость конфискованного составляет 1 млн. рублей. Улики отправлены на экспертизу.

Подпольное игорное заведение работало в городе Новороссийске в Краснодарском крае.

Как сообщает пресс-служба УФСБ по Краснодарскому краю, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проводится проверка.

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Категория: Новости / Криминал

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