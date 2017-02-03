На Кубани осудят сектанта за совращение малолетней девочки

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В Красноармейском районе мужчина предстанет перед судом по обвинению в создании незаконного религиозного объединения и насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней девочки.

Славянским межрайонным следственным отделом СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении 61-летнего мужчины по обвинению в создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (ч.1 ст.239 УК РФ) и совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней девочки (п.«б» ч.4 ст.132 УК РФ).

По данным следствия, обвиняемый в 2004 году в станице Староджерелиевск ой Красноармейского района решил организовать религиозное объединение (секту), деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами. Проводя занятия и семинары, мужчина пропагандировал свое религиозное учение о «квантовом переходе на иной вибрационный уровень», благодаря которому его последователи якобы спасут Землю от гибели и в котором отрицались общепринятые моральные и нравственные ценности, родственные и дружеские связи. Желая вовлечь как можно больше граждан в незаконное объединение и удерживать их в нем, мужчина применял психологическое и психическое насилие, используя методы агрессивного воздействия на психику. В период с 2004 по 2008 годы в объединение было вовлечено 18 человек, которые проживали вместе с обвиняемым в расположенных по соседству трех домовладениях, при этом два дома были приобретены на денежные средства участников незаконного объединения.

Кроме того с 2010 года по октябрь 2013 года он, используя беспомощное состояние малолетней дочери одной из участниц объединения, совершал в отношении нее иные действия сексуального характера.

Следствием собрана достаточная доказательственн ая база? в связи с чем уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю