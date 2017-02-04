В Белоглинском районе мужчина продал полицейским наркотики

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В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что 38-летний мужчина купил в интернет-магазине синтетический наркотик, после чего расфасовал порошок по пакетика и решил продать.

Однако в качестве покупателя выступил сотрудник уголовного розыска под прикрытием. Мужчина протянул стражу правопорядка наркотики и потребовал тысячу рублей. Наркоторговца задержали и обыскали, в карманах брюк правоохранители нашли еще три свертка с наркотиками.

Химическая экспертиза показала, что изъятое вещество является наркотическим средством, производным N-метилэфедрона, общей массой 0,23 грамма.

- В настоящее время уголовное дело, возбужденное в отношении подозреваемого по статье «Приготовление к незаконному сбыту наркотического средства и незаконный сбыт наркотических средств» расследовано и передано в суд для рассмотрения по существу, - сообщили "Живой Кубани" в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - Санкции данных статьей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Источник: livekuban.ru