На Ставрополье задержали члена банды вымогателей из Краснодара

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В Ставропольском крае в феврале задержала 25-летнего жителя Пятигорска, который был объявлен в федеральный розыск полицией Краснодара.

На одном из рынков Предгорного района полиция задержала нарушителя общественного порядка, в отношении которого составили административный материал. При проверке персональных данных правоохранители выяснили, что молодой человек находится в федеральном розыске с сентября 2016 года.

Установлено, что в отношении парня одним из отделов полиции Краснодара в январе 2014 года было возбуждено уголовное дело по факту вымогательства, совершенного группой лиц с применением насилия. Подозреваемый скрылся от органов следствия, поэтому был объявлен федеральный розыск.

В настоящее время подозреваемый задержан и передан инициаторам розыска, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Источник: kuban24.tv