В Анапе женщина обокрала стройку с помощью детской коляски

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Полиция Анапы задержала женщину, которая похитила стройматериалы со стройки с помощью коляски.

В дежурную часть поступило сообщение, о том, что из одного из недостроенных домов станицы Гостагаевской были похищены строительные материалы. Полиция установила свидетеля, который, проезжая мимо этого места, видел женщину, катившую старую детскую коляску с металлическими стойками.

«По описанию была установлена личность подозреваемой, ею оказалась ранее судимая 31-летняя местная жительница. Ее задержали по месту жительства и доставили в отдел полиции, где она созналась в содеянном и пояснила, что сдала похищенное в пункт приема металла. Вырученные денежные средства злоумышленница потратила на личные нужды», — сообщили в пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Похищенное полицейские изъяли и вернули владельцу. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража).

Источник: yuga.ru