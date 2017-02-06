Транспортные полицейские Новороссийска задержали похитителя железнодорожного имущества

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Сотрудниками Новороссийского линейного отдела МВД России на транспорте задержан похититель железнодорожного имущества. Местный житель пытался в одиночку похитить с территории крупного транспортного предприятия дроссель-трансфо рматор, находящийся на площадке временного хранения компании. Материальный ущерб, причиненный компании-владель цу составил около десяти тысяч рублей.

Похищенное, злоумышленник намеревался вывезти с режимной территории на личном автомобиле. Однако довести до конца свой преступный умысел ему так и не удалось. Мужчина был вовремя замечен сотрудником ведомственной охраны, который сразу же сообщил о произошедшем в транспортную полицию.

В дежурной части линейного отделения полиции на станции Новороссийск, сразу же после задержания, мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном. Он рассказал, что таким образом, хотел немного подзаработать.

В настоящее время отделением дознания Новороссийского ЛО МВД России на транспорте в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.1 ст.158 УК РФ «Покушение на кражу».

Источник: Пресс-служба Новороссийского ЛО МВД России на транспорте