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/Криминал/

В Армавире мужчина спрятал ворованное в лесу

В Армавире в феврале возбудили угловое дело в отношении местного жителя, которого подозревают в краже ювелирных изделий.

В полицию обратилась женщина и сообщила, что у нее украли украшения на общую сумму более 100 тыс. рублей. Оказалось, что у женщины дома был ремонт, поэтому она собрала ювелирные изделия и спрятала их в подсобке магазина, в котором работала продавцом. Спустя время украшения пропали. 

Полицейские установили, что следов взлома в подсобном помещении магазина нет. Однако установить лиц, владеющих информацией о краже, не удалось, так как женщина никому из своих коллег не говорила, что спрятала драгоценности среди коробок с товаром.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что кражу совершил один из работников магазина. Он случайно нашел спрятанные украшения и решил их похитить. Подозреваемого задержали, в полиции он сознался в содеянном и рассказал, что украшения спрятал в лесополосе. Ювелирные изделия изъяли и вернули владелице.

В отношении 34-летнего подозреваемого возбудили уголовное дело о краже с причинением значительного ущерба. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Источник: kuban24.tv

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Категория: Новости / Криминал

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