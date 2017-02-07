В Новороссийске сотрудники полиции выявили наркопритон

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В квартире 32-летнего местного жителя полицейские обнаружили использованные шприцы, а также приспособления для употребления наркотиков.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Новороссийску оперативным путем получили информацию, что местный житель незаконно предоставляет свою квартиру наркозависимым гражданам для употребления наркотических веществ.

В ходе проведенных оперативно-разыс кных мероприятий полицейскими было установлено, что в однокомнатной квартире 32-летнего новороссийца на протяжении нескольких месяцев систематически собирались компании наркозависимых граждан для употребления синтетических наркотиков. Оперативниками были задержаны трое граждан, которые, как показало освидетельствова ние, находились в состоянии наркотического опьянения. В настоящее время задержанные привлечены к административной ответственности за употребление наркотических средств без назначения врача.

При обыске в квартире новороссийца полицейские изъяли множество шприцов, а также посуду и приспособления со следами, которые указывают на факт изготовления наркотических средств. Дознанием установлено, что ранее хозяин квартиры неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности. В отношении него отделением дознания Управления МВД России по г. Новороссийску возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 232 Уголовного кодекса Российской Федерации «Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.

Источник: пресс-служба УМВД РФ по г. Новороссийску