На Кубани мужчины ограбили кассира и выбросили деньги во время погони

/Криминал/

В Темрюкском районе в феврале возбудили уголовное дело в отношении двоих мужчин, которых заподозрили в грабеже.

В полицию поступило сообщение о том, что у кассира сети местных магазинов украли 200 тыс. рублей. Выяснилось, что мужчина проводил инкассацию в одном из магазинов в станице Тамань. Он оставил сумку в машине и отлучился, в этот момент деньги похитили. Это увидела продавец магазина. Женщина запомнила внешность предполагаемых грабителей, а также марку и номер автомобиля, на котором они скрылись.

Ориентировку передали всем дежурившим нарядам полиции, объявили план «Перехват». Разыскиваемый ВАЗ-2107 заметил экипаж ДПС в станице Вышестеблиевской. На требование инспектора остановиться водитель не отреагировал и увеличил скорость. Началась погоня, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Во время преследования машину злоумышленников занесло в кювет. Подозреваемые выбросили похищенные деньги под машину и попытались убежать. Их догнали, задержали и доставили в полицию. Это двое жителей Туапсинского района возрастом 42 и 46 лет, которые ранее уже неоднократно привлекались к уголовной ответственности за грабежи и разбойные нападения.

Возбудили уголовное дело о грабеже. Мужчинам грозит до семи лет лишения свободы.

Источник: kuban24.tv