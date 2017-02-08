На Кубани поймали хакеров, причастных к краже 1 млрд рублей

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В Краснодарском крае сотрудники МВД совместно с ФСБ задержали членов преступной группы, которых подозревают в причастности к краже 1 млрд рублей.

«В мае 2016 года в результате взаимодействия МВД и ФСБ России проведена беспрецедентная операция по пресечению деятельности хакерской группы, члены которой проживали в 17 регионах страны и занимались хищением денежных средств со счетов клиентов российских финансовых учреждений, начиная с 2013 года. За период своей деятельности 50 участникам организованной группы удалось перевести со счетов банковских организаций более 1 млрд рублей», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Кроме незаконного проникновения в банковские системы, на счету злоумышленников взлом объектов критически важной инфраструктуры, в том числе стратегических промышленных предприятий РФ. Правоохранители одновременно провели обыски по 34 адресам, изъяли более 90 единиц компьютерной техники, носителей информации и средств связи, а также 4,5 млн рублей и холодное оружие. К уголовной ответственности привлекли 27 организаторов и участников группы, 19 — заключили под стражу. Подозреваемым предъявили обвинение в организации преступного сообщества и мошенничестве группой лиц в особо крупном размере.

Во время расследования в начале 2017 года были установлены другие участники организованной группы, также причастные к преступлениям. В связи с этим 25 января в пяти субъектах России, в том числе и в Краснодарском крае, задержали девять граждан, подозреваемых в участии в хакерских атаках. В отношении одного из них суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба МВД России.

Источник: kuban24.tv